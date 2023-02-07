Россия заняла четвертое место по золотовалютным резервам

7 февраля. FINMARKET.RU - Россия вошла в четверку стран мира по объему золотовалютных резервов с общим показателем $582 млрд. Таковы данные по итогам анализа данных национальных центробанков, пишут "Известия" . В тройке лидеров: Китай ($3,31 трлн), Япония ($1,27 трлн) и Швейцария ($924 млрд). Замыкает пятерку Индия ($563 млрд), на шестом - Саудовская Аравия ($460 млрд), которая обогнала за прошедший год Гонконг ($424 млрд) и Южную Корею ($424 млрд).

По итогам прошлого года первую десятку покинул Сингапур, пропустив вперед Бразилию ($325 млрд) и Германию ($295 млрд). Россия по итогам 1-го полугодия 2022 года уступила Индии, но затем вернулась на 4-е место. В топ-30 появился и новичок - Швеция, которая вытеснила Нидерланды.

Значимость общего размера международных резервов России сейчас существенно ниже, чем в прошлом году, поскольку примерно половина из них (ЦБназывал цифру около $300 млрд) заблокирована из-за западных санкций, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Соответственно, отмечет эксперт, они не могут быть использованы для валютных интервенций в случае необходимости снижения волатильности на валютном рынке. В прошлом году ЦБ РФ не закупал валюту в международные резервы, их восстановление происходило за счет переоценки активов в долларах. Беленькая напоминает, что в этом году заработала новая версия бюджетного правила. Теперь резервы будут пополняться в юанях в том случае, если нефтегазовые доходы будут выше базового уровня. И наоборот, резервы в юанях будут расходоваться на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов, как это происходит сейчас.

По мнению замдиректора Банковского института развития Юлии Макаренко, безоговорочное первенство Китая в рейтинге - показатель масштаба экономики. КНР становится лидером по объему золотовалютных резервов в 17-й раз подряд.