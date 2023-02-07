Дефицит бюджета по итогам года может превысить запланированный Минфином - экономисты

7 февраля. FINMARKET.RU - По итогам этого годафедеральной казны может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. По мнению экспертов, дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. может составить около 4 трлн руб. вместо запланированных 2,9 трлн.

Вчера Минфин опубликовал исполнение бюджета за январь - разрыв между доходами и расходами составил 1,76 трлн руб., или 60% от ожидаемого по итогам года уровня. При этом поступления упали на 35% по отношению к январю 2022 г., а расходы, напротив, резко увеличились - на 59% до 3,1 трлн.

Очевидно, что бюджетные риски возрастают, при этом не только связанные с расходованием средств, но и с бюджетными поступлениями, считает главный экономист "БКС мир инвестиций" Наталья Лаврова. Доходы бюджета по итогам года могут оказаться на 1 трлн руб. меньше, чем в планах Минфина (ожидаются в размере 26,1 трлн руб., согласно закону о бюджете), прогнозирует эксперт.

Дефицит будет на уровне 3,9 трлн руб., предположила Лаврова. При этом она не исключает, что он уложится в текущие проектировки в случае повышения налоговой нагрузки по отдельным направлениям. Даже в случае расширения дефицита бюджета власти вряд ли захотят полностью расходовать имеющиеся средства ФНБ, считает Лаврова.

Согласно прогнозу главного аналитика ПСБ Дениса Попова, расходы федерального бюджета по итогам года окажутся выше запланированных на 2-2,5 трлн. В середине 2023 г. начнется восстановительный рост экономики, который обеспечит наполнение бюджета ненефтегазовыми доходами в соответствии с планом или близко к нему, ожидает он. Главные риски недобора бюджетных средств по итогам года связаны с нефтегазовыми поступлениями, считает он. Дефицит бюджета окажется на уровне 3,1% ВВП, полагает Попов. Его рост в основном произойдет за счет повышения объема расходов и отчасти из-за недобора нефтегазовых доходов, пояснил эксперт. Но оценки постоянно меняются и большое влияние на уровень дефицита окажет скорость восстановления экономики России, резюмировал он.

Как полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, объем расходов по итогам 2023 г. может составить около 30 трлн руб., а доходы - 25,6 трлн руб. Дефицит бюджета по итогам года достигнет 4,4 трлн руб., Минфин профинансирует его за счет займов и средств ФНБ примерно поровну, прогнозирует эксперт. Таким образом ликвидная часть фонда может сократиться в 2023 г. до 4 трлн руб., полагает Васильев.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг ожидает, что расходы бюджета составят 29 трлн руб., а доходы - 23,6 трлн. В нефтегазовых поступлениях недобор может составить примерно 2 трлн, оценил эксперт, он будет покрыт за счет продажи валюты из ФНБ. Ненефтегазовые доходы могут оказаться ниже плана на 0,5 трлн руб., ожидает он.