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06 февраля 2023 года 10:50
Минтруд предлагает сразу назначать северную надбавку к зарплате
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Сергей Мальгавко/ТАСС
6 февраля. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает работникам на Крайнем Севере сразу назначать надбавку к зарплате в максимальном размере вне зависимости от стажа, если они прожили на этой территории не менее 5 лет. Нововведение предлагается распространить на сотрудников федеральных госучреждений, научных организаций, университетов, а также молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. Сейчас большинство людей могут получить надбавку через 5 лет работы. Льгота есть у молодежи, которая живет не менее года на этих территориях. Они могут получить надбавку через 2,5 года работы. Как рассказал "Российской газете" председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин, в Заполярье и так мало людей, а квалифицированных и трудоспособных - еще меньше. "Инициатива минтруда как раз и направлена на поиск дополнительных стимулов для молодежи, а также ученых и госслужащих для привлечения и удержания на работе в Арктике. Эти изменения в меньшей степени коснутся представителей коренных народов Севера в силу особенностей их трудовой занятости. Но для арктических городов это подспорье", - заявил Доронин.
Опубликовано Финмаркет
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