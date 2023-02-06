Минтруд предлагает сразу назначать северную надбавку к зарплате

6 февраля. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает работникам на Крайнем Севере сразу назначать надбавку к зарплате в максимальном размере вне зависимости от стажа, если они прожили на этой территории не менее 5 лет. Нововведение предлагается распространить на сотрудников федеральных госучреждений, научных организаций, университетов, а также молодых сотрудников в возрасте до 35 лет.

Сейчас большинство людей могут получить надбавку через 5 лет работы. Льгота есть у молодежи, которая живет не менее года на этих территориях. Они могут получить надбавку через 2,5 года работы.