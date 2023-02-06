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06 февраля 2023 года 09:55
Хуснуллин: необходимо сокращение машиномест в новостройках
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Евгений Софийчук/ТАСС
6 февраля. FINMARKET.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что при строительстве нового жилья регионам следует сократить стандартный норматив определения парковочных мест "одна квартира - одно машино-место". В ноябре 2022 г. Минтранс России выпустил методические рекомендации для субъектов по определению необходимого количества парковок на территории муниципалитетов "с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта", пишут "Ведомости". "Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место", - заявил он в пятницу в Казани на заседании коллегии Миндортранса Татарстана. По его мнению, емкость парковочного пространства у дома должна сдерживаться местными властями в интересах общественного транспорта, иначе темпы автомобилизации населения всегда будут опережать дорожное строительство. Хуснуллин на заседании раскритиковал намерения мэра Нижнекамска повысить этот коэффициент с 0,8 до 1,2. "Я с вами кардинально не согласен, - заявил он. - При высоком уровне автомобилизации населения не нужно стремиться к 100-процентному охвату парковками, иначе автомобильные трассы останутся перегруженными". "Если утвердите норматив в 1,2, тогда Нижнекамск гарантированно будет стоять в пробках всю оставшуюся жизнь. Очень прошу пересмотреть подходы по парковкам", - сказал он. Вице-премьер считает, что разрастание парковочного пространства губительно по двум причинам. Во-первых, покупка квартиры вместе с парковкой дорого обходится покупателю, во-вторых, это вредит борьбе с автомобильными пробками. Универсальное решение он видит в развитии общественного транспорта, на который должна пересесть большая часть населения. А главы городов с помощью коэффициента должны сами регулировать емкость парковочного пространства и вести жесткий учет каждого места.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, жилье, строительство, парковки
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АК-54 06.02.2023
Меня поражают его выводы. ВСе главы регионов уже давно просят увеличить число парковочных мест в придомовых территориях, в противном случае машины паркуются на проезжей части, что отнють не способствует пропускной способности дорог! А идея тем самым сократить количество производимых РФ автомобилей не нова,либераплы и так уничтожили собственное производство! В идеале похоже сановник видит возвращение РФ к лошадям.
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