Вузы увеличат вдвое бюджетные места по IT-специальностям

6 февраля. FINMARKET.RU - В России удвоились контрольные показатели приема вна бюджетные места (т. е. количество бюджетных мест) по специальностям в сфере информационных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности". По его словам, в IT-отрасль необходимо привлекать компетентных специалистов, проводить кадровую политику по подготовке профессионалов, пишут "Ведомости"

По словам Мишустина, российские аналоги способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение. "Для большинства иностранного софта - около 85% - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств", - отметил глава кабмина, добавив, что для разработки новых программ уже выработана система центров компетенций. В нее вовлечены разработчики, управленцы и представители деловых кругов, "которые объединены общей целью" - чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному, добавил Мишустин.

Специалисты рынка отмечают, что сейчас при прочих равных условиях работодатели выберут человека с профильным техническим образованием, а не кандидата после переподготовки, без базового знания программирования. Директор по персоналу компании - разработчика ПО "Мойофис" Александра Мин указывает, что во времена студенчества нынешнего поколения 30-40-летних граждан было "модно" поступать на экономические и юридические факультеты вузов, в результате чего случился переизбыток специалистов этих профессий. Из-за этого теперь не хватает технических кадров. Другая проблема на рынке труда связана с тем, что многие университетские программы сейчас не всегда отвечают веяниям времени и запросам современного бизнеса.