На рынке труда в России начали проявляться структурные сдвиг

6 февраля. FINMARKET.RU - В конце 2022 — начале 2023 года на рынке труда в России начали проявляться структурные сдвиги, которые, судя по всему, в ближайшем будущем лишь усилятся. В конце 2022 года безработица оставалась на историческом минимуме, реальная зарплата росла на уровне инфляции, но опережая рост производительности труда, а дефицит кадров, по данным Банка России, испытывала каждая вторая компания. В свежем региональном обзоре Банк России фиксирует рост кадровой конкуренции со стороны предприятий ОПК и увеличение проблем в гражданских отраслях, где перешли к найму молодежи, женщин и сотрудников пожилого возраста, пишет "Коммерсант"

Опросы промпредприятий Институтом Гайдара (ИЭП) и S&P Global фиксируют рост найма в начале 2023 года и некоторое снижение дефицита кадров: в январе, по данным ИЭП, о нем сообщили 33% против 43% в декабре и 36% в октябре 2022 года. Расширять наем новых сотрудников в январе собирались не только в промышленности, но и в других секторах экономики. Впрочем, в сентябре—ноябре 2022 года этот рост еще не компенсировал "ранее сформировавшуюся тенденцию снижения" интереса работодателей к найму, фиксировали аналитики ЦМАКП, также отмечая продолжение интереса к найму в начале 2023 года.