Взносы на капремонт в ряде регионов выросли на 30-50%

6 февраля. FINMARKET.RU - Взносы нав ряде регионов за год выросли на 30-50% и более. Необходимо ограничить их рост, считают ряд экспертов. С другой стороны, во многих регионах взносы ниже себестоимости ремонта, отмечают участники отрасли, пишет "Российская газета"

Рекордсменом, по подсчетам общероссийского движения "Народный жилищный инспектор", стала Республика Марий Эл - в январе взносы на капремонт здесь стали на 66,7% выше, чем в начале 2022 года. Далее следуют Алтайский край (49,7%), Свердловская область (46,5%), Еврейская АО (42,8%), Архангельская область (41,1%). Повышение взносов на капремонт произошло в 72 регионах, 13 субъектов не стали поднимать этот вид платежей, говорит лидер движения Сергей Креков.

Самые большие взносы платят москвичи - по 24,09 руб. за кв. м, самые маленькие - жители Северной Осетии (6,5 руб. за "квадрат"). В среднем по стране взнос на капремонт равен 10,12 руб. за кв. м.

При этом, как считает Креков, нет никакой связи между строительными работами и размерами взноса, хотя это было бы логично. Тем более что необходимость увеличения взносов объясняется подорожанием стройматериалов и работ.

Между тем участники отрасли отмечают, что взносы на капремонт даже после индексаций обычно заметно ниже себестоимости ремонта. В большинстве регионов, как отмечает исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, размеры минимального взноса далеки от экономически обоснованного уровня. Есть ряд регионов, которые не повышали размер взноса с момента появления программы капремонта в 2014 году. К примеру, в Саратовской области он был впервые индексирован за 9 лет - сразу на 27% (до 8,05 рубля).

Есть рекомендации Минстроя по расчету минимального взноса на капремонт, однако регионы вправе установить взнос меньше, если это обусловлено социально-экономической ситуацией в субъекте, отмечает Мамонова.