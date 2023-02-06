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06 февраля 2023 года 08:24
Правила строительства отелей ужесточат
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Александр Зеликов/ТАСС
6 февраля. FINMARKET.RU - При стройке и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях планируется проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации. Такой законопроект Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко. С копией документа ознакомились "Известия". В аппарате заместителя председателя правительства подтвердили его подлинность. Законопроект сейчас готовят к отправке в федеральные органы власти для согласования, и его положения еще могут корректироваться, сообщили в Минприроды. "Известия" также направили запрос в Минстрой и Росприроднадзор (занимается государственной экоэкспертизой). Мера должна стать гарантом того, что новые гостиницы не нанесут вреда природе. В то же время строительство туристической инфраструктуры может стать заметно дороже, что способно затормозить развитие внутреннего туризма, говорят эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, гостиницы, строительство
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