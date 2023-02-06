Правила строительства отелей ужесточат

6 февраля. FINMARKET.RU - При стройке и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях планируется проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации. Такой законопроект Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко. С копией документа ознакомились "Известия" . В аппарате заместителя председателя правительства подтвердили его подлинность.

Законопроект сейчас готовят к отправке в федеральные органы власти для согласования, и его положения еще могут корректироваться, сообщили в Минприроды. "Известия" также направили запрос в Минстрой и Росприроднадзор (занимается государственной экоэкспертизой).

Мера должна стать гарантом того, что новыене нанесут вреда природе. В то же времятуристической инфраструктуры может стать заметно дороже, что способно затормозить развитие внутреннего туризма, говорят эксперты.