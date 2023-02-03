Выдача биометрических загранпаспортов временно прекращена

3 февраля. FINMARKET.RU -россиянам биометрических загранпаспортов временно прекращена, пишет "Российская газета" . "Со 2 февраля прием заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление через портал госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", - говорится в сообщении на сайте госуслуг.

Если заявление на выпуск загранпаспорта нового образца подано не онлайн, а вживую (в МВД либо МФЦ) заявителю следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление загранпаспорта.

При этом с оформлением загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет никаких проблем не возникнет.

На предприятии Гознак, выпускающем бланки загранпаспортов, сообщили, что приостановка связана с возросшим спросом.

Уточняется, что производитель этих микросхем АО "Микрон" осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы, "чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу".

"Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщили в Гознаке.

В Минпромторге отметили, что производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось. "Предприятие "Микрон", выпускающее электронные компоненты, осуществляет донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса", - сообщила пресс-служба министерства. В Минпромторге также добавили, что модернизация предприятия уже находится в процессе завершения.