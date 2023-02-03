Банки смогут замораживать операции дропперов

3 февраля. FINMARKET.RU -смогут замораживать операции так называемых дропперов, которыхиспользуют для вывода и обналичивания денег, похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней перевод клиента, даже если он подтверждает согласие на него, но счет получателя дискредитирован. Такие поправки к закону "О Национальной платежной системе" в марте Госдума может рассмотреть в первом чтении, сообщил "Известиям" глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Как рассчитывают в Центробанке, усовершенствованный механизм антифрода (меры по противодействию мошенничеству) наряду с самозапретом на кредиты позволит снизить количество несанкционированных переводов. Там пояснили, каким образом будет действовать система.

ФинЦЕРТ Банка России ведет базу данных о случаях и попытках переводов средств без согласия клиента. В ней содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.

"Сведения этой базы будут доводится до банка-отправителя и банка - получателя платежа, и они, в свою очередь, будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах, - сообщила пресс-служба регулятора. - Банк - получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента".

Новый механизм позволит банку, если получатель перевода уже скомпрометирован, приостановить использование карты, которая находится в базе данных Центробанка.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Центробанка, сейчас законопроект, направленный на усовершенствование механизма противодействия мошенническим переводам, готовится к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Оно может состояться уже в марте, уточнил Аксаков.

Эксперты считают, что важно разработать четкий алгоритм противодействия злоумышленникам, чтобы от заморозок не страдали невиновные.