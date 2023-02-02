ЦБ расширит доступ банков к международным расчетам

2 февраля. FINMARKET.RU - Банкам с базовой лицензией могут позволить открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе. Такое предложение зафиксировано в докладе ЦБ, пишут "Известия" . Там указано: некоторые крупные банки оказались отрезаны от проведения ряда операций, однако небольшие игроки смогут взять на себя роль расчетных центров. При этом для них нужно будет установить лимит размещения денег за рубежом в доле от капитала.

Сейчас для открытия корсчетов за рубежом для банков с базовой лицензией действует временное разрешение - до 31 декабря 2023 года. Отдельные кредитные организации уже воспользовались этим правом, заявили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Там добавили: остатки на счетах в иностранных банках пока незначительны. В конце прошлого года они составляли в среднем 1,4% от совокупного капитала кредитных организаций с базовой лицензией, а по отдельным участникам рынка не превышали 8%.

В банковском сообществе поддержали намерение ЦБ. В Ассоциации банков России рассказали "Известиям", что выступали инициатором этого предложения.