Строителям жилья упростят досрочное расторжение аренды госучастков

2 февраля. FINMARKET.RU - В кризис застройщики жилья получат дополнительные преференции - власти разрешат им прекращать договор аренды госземель, где строится, досрочно, сразу по завершении проекта, пишет "Коммерсантъ". О том, что для девелоперов разработан упрощенный механизм досрочного расторжения договоров аренды госземель, где строится жилье, говорится в имеющемся у “Ъ” протоколе недавнего совещания в федеральном Росреестре с участием представителей Минстроя и департамента городского имущества Москвы (ДГИ).

Вопрос особенно актуален для Москвы, где 80% проектов реализуются на таких площадках. Сейчас девелоперы платят за эти участки еще около трех лет после сдачи новостроек, расторгать аренду раньше времени приходится через суд. Однако, предупреждают юристы, новые правила создают риски для граждан - покупатели квартир могут так и не дождаться обустройства придомовой территории. По словам источника “Ъ” из числа застройщиков, при сдаче объекта девелопер обязан создать детские площадки и зоны отдыха, благоустроить придомовую территорию, другой вопрос — какого все они будут качества. Если раньше, по его словам, при недоделках застройщик исправлял их, то после досрочного расторжения договора аренды он этого может и не сделать.