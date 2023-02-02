Торговым сетям запретят штрафовать поставщиков за срыв заказов

2 февраля. FINMARKET.RU - Новые поправки в закон "О торговле" могут поддержать производителей продовольствия - речь идет о законодательном запрете взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов для сети. В этом уверена Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Эта норма должна касаться лишь тех случаев, когда предварительно дата исполнения обязательств не согласовывалась.

Антимонопольщики уже внесли инициативу в свой проект, в котором перечислили шаги для поддержки российской экономики в условиях санкций. Документ направили на рассмотрение в ведомства. Об этом Минсельхоз упомянул в своем письме в Госдуму от 20 января, его сформировали после правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, пишут "Известия"

Во время пандемии торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали лишь самые крупные игроки. Однако обстоятельства 2022 года не уступают по значимости коронавирусным ограничениям.

Еще весной 2022 года депутат Сергей Лисовский писал в Минпромторг, что ритейлеры штрафуют поставщиков на 20%, 50%, а иногда и на 100% стоимости продуктов (например, в случае промоакций или скидочных кампаний). Сейчас ситуация не лучше - взыскания могут достигать десятков миллионов рублей, а зачастую и нескольких процентов от выручки, сказал "Известиям" один из источников среди поставщиков.

В ассоциации "Руспродсоюз" поддержали инициативу ФАС: производители обязаны исполнять лишь подтвержденные ими заказы. Торговые сети не должны штрафовать партнеров за срыв срочной поставки, это стоит закрепить законодательно, заметил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков. По словам эксперта, корректировки закона помогут организовать долгосрочное планирование поставок, что дисциплинирует рынок.

А председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что механизм штрафных санкций за срыв договорных обязательств носит важный дисциплинирующий характер, он позволяет обеспечить своевременное выполнение обязательств по поставкам в необходимом для потребителей объеме.