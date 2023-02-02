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02 февраля 2023 года 08:22
В Россию перестали импортироваться лишь 8% наименований лекарств
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Сергей Булкин/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году зарубежные компании перестали поставлять в Россию лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов, пишут "Ведомости". В перечне препаратов, поставки которых прекратились в прошлом году, есть и не зарегистрированные в России лекарства. Они периодически ввозились в страну для лечения коронавирусной инфекции или по каким-то другим причинам, объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В то же время в Россию начали поставляться 93 новых МНН, но по действующему веществу они, согласно данным RNC Pharma, никак не пересекаются с теми препаратами, импорт которых был прекращен. Общий же объем импорта лекарств в Россию по итогам 2022 г. сократился на 9%, составив 1,7 млрд упаковок. При этом в денежном выражении он вырос на 6% - до 838,9 млрд руб. Из транснациональных фармкомпаний сильнее всего объем поставок лекарств в натуральном выражении снизился у японской Takeda, у которой есть завод в России. В 2022 г. она ввезла в Россию 4,7 млн упаковок, а это на 57% меньше, чем было годом ранее. Учитывая прошлогодние проблемы с логистикой, показатели по импорту тем не менее можно считать позитивными для российского рынка, резюмирует Беспалов. Он объясняет, что в целом в стране не было глобального провала с поставками лекарств, а ассортимент препаратов и приемлемое число игроков удалось сохранить. Часть препаратов, которые с прошлого года перестали ввозиться в Россию, можно заменить российскими аналогами. По данным RNC Pharma, в прошлом году полностью прекратили поставки в Россию 28 фармпроизводителей. В то же время в 2022 г. импортировать в Россию свою фармпродукцию начали 30 компаний, из них 7 делают это через отечественных фармпроизводителей.
Опубликовано Финмаркет
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