Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%

Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%

1 февраля. FINMARKET.RU - В декабре 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 4,3% по сравнению с декабрем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре 2022 года снижение показателя составляло 1,8%, в октябре - 2,6%, в сентябре - 3,1%, в августе - показатель не изменился, в июле - снижение на 0,5%, в июне и мае - на 2,4%.

По сравнению с ноябрем текущего годав декабре выросло на 10,9%.

В 2022 году промпроизводство сократилось на 0,6% после роста на 6,3% в 2021 году.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с ноябрем на 0,1% после роста на 0,8% месяцем ранее.

Данные по промышленности в декабре 2022 года оказались немного слабее прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предусматривал снижение промпроизводства на 4,1% в годовом выражении.

По итогам 2022 года аналитики прогнозировали снижение промышленности на 0,5%. В 2023 году эксперты ждут продолжение снижения на 1,8%. Минэкономразвития РФ в базовом сценарии (от сентября 2022 года) прогнозирует снижение промышленности страны в 2023 году на 1,3%.

Рост промпроизводства в РФ прогнозируется начиная с 2024 года - на 2,2%, в 2025 году - на 2,3%.

уточнил данные о промышленном производстве за 2021 года. Оценка роста промышленного производства в целом за 2021 года была снижена на 0,1 п.п. - до 6,3%.

По сравнению с декабрем 2021 года добыча полезных ископаемых сократилась на 2,6%, обрабатывающие производства снизили объемы выпуска продукции на 5,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 8,2%. Энергетический сектор показал нулевой рост, отмечает Росстат.

В сырьевом секторе объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с декабрем 2021 года на 2,1%, добыча металлических руд - на 8,6%.

Одновременно выросли объемы добычи угля - на 5,8%, а также прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, - на 11,2%.

Среди обрабатывающих производств в наибольшей степени снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 47,4% к декабрю 2021 года, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 30,7%. Одновременно на 24,2% к декабрю 2021 года выросло производство табачных изделий, на 10,4% - одежды.

Генерация электроэнергии снизилась по сравнению с декабрем 2021 года на 0,7%, выработка пара и горячей воды - на 1,4%.

По сравнению с ноябрем 2022 года положительную динамику в декабре показали все секторы промышленного производства. В наибольшей степени, энергетический сектор - на 14,5%.

- выпуск табачных изделий вырос на 24,2%; за 2022 год в целом выпуск табачных изделий сократился на 7,1%;

- добыча прочих полезных ископаемых (включая камень, щебень, песок и др.) увеличилась на 11,2%, рост за 2022 год составил 5,6%;

- выпуск одежды в декабре вырос на 10,4%, за года - на 2,1%;

- добыча угля - поднялась на 5,8%, за прошлый год сократилась на 0,8%;

- производство мебели увеличилось в декабре на 3,8%, за 2022 год выпуск снизился на 2,6%;

- производство кокса и нефтепродуктов выросло на 1,1%, за год сократилось на 0,4%;

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 1,1%, га прошлый год - на 7,0%.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упало на 47,4%, в целом за 2022 год - на 44,7%;

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях снизился на 30,7%, при этом га год вырос на 8,6%;

- производство древесины сократилось в декабре на 19,1%, бумаги и бумажных изделий - на 9,1%;

- производство текстильных изделий упало за декабрь на 14,1%, за год на 8,3%;

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) снизился на 12,9%, за прошлый год - на 4,2%;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы и т.п.) сократилось в декабре на 10,3%, за 2022 год в целом - на 0,2%;

- ремонт машин и оборудования снизился на 10,9%, за 2022 год - на 4,8%;

- добыча металлических руд уменьшилась на 8,6%, за год - на 4,5%;

- производство компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - сократилось на 8,2%, рост выпуска за 2022 год составил 1,7%;

- производство прочих готовых изделий снизилось на 6,2%, за 2022 год - на 2,5%;

- производство электрического оборудования сократилось на 5,8%, за год - на 3,7%;

- производство химических веществ и химических продуктов снизилось на 5,4%, за 2022 год - на 3,8%;

- добыча нефти и газа в декабре сократилась в годовом выражении на 2,1%, за год рост составил 0,7%;

- производство напитков уменьшилось в декабре на 1,8%, за 2022 год выросло на 3,1%.

Выпуск продуктов питания в декабре 2022 года вырос на 0,5% по сравнению с декабрем 2021 года, но сократился на 0,8% по сравнению с ноябрем 2022 года. В целом за 2022 год производство продовольственных товаров выросло на 0,4% по сравнению с 2021 годом.

Выросло производство крупы гречневой, сократилось производство муки, хлебобулочных изделий и риса.

В декабре было произведено 478,8 тыс. т молока, что меньше, чем в декабре 2021 года, на 1,6%, но больше, чем в ноябре 2022 года, на 2,8%. Выпуск молока в 2022 году вырос на 2,4% по сравнению с 2021 годом, составив 5,7 млн т.

Сливочного масла произведено 26,0 тыс. т, что больше показателей декабря 2021 года и ноября 2022 года, на 10,1% и на 9,8% соответственно. В 2022 году производство сливочного масла выросло на 11,2%, составив 314,2 тыс. т.

Сыров изготовлено 60,6 тыс. т, что больше, чем в декабре 2021 года и в ноябре 2022 года, на 2,2% и на 2,7% соответственно. В 2022 году производство сыров выросло на 3,3% - до 669,0 тыс. т.

Увеличилось производство мяса и некоторых видов мясной продукции.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в декабре 2022 года произведено 304,9 тыс. т, что больше, чем в декабре 2021 года и в ноябре 2022 года, на 2,6% и на 2,3% соответственно. За 2022 год в целом производство выросло по сравнению с 2021 годом на 6,6%, составив 3,4 млн т.

Рыбного филе свежего или охлажденного в декабре было выпущено 424,5 т, что на 3,7% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 11,4% больше, чем в ноябре 2022 года. Рост производства рыбного филе в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 19,7%.

Мороженой рыбы произведено 217,5 тыс. т. Это меньше, чем в декабре 2021 года и ноябре 2022 года, на 7,3% и 11,8% соответственно. В 2022 году произведено 2,8 млн т мороженой рыбы, что на 7,3% меньше, чем за 2021 год.

По данным Росалкогольрегулирования, в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилось производство водки на 7,5%, составив 8,6 млн декалитров, вин - на 2,5% до 2,5 млн декалитров, коньяка - на 13,8% до 0,7 млн декалитров, выросло производство вин игристых и шампанских на 24,3% до 2,0 млн декалитров.