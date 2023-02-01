Транспортная отрасль сосредоточилась на внутреннем рынке

1 февраля. FINMARKET.RU - В Минтрансе ожидают, что в 2023 году авиакомпании перевезут 101 млн пассажиров, на 6 млн пассажиров больше, чем в 2022 году. Но прогноз этот умеренный. В прошлом году было перевезено 95 млн пассажиров, а это на 16% ниже показателей 2021 года, пишет "Российская газета"

Пандемия COVID-19 ударила по всей авиации в мире. После снятия ограничений авиаперевозки в России начали быстро восстанавливаться. В сентябре в Минтрансе еще рассчитывали выйти по итогам 2022 года на 100 млн авиапассажиров, но достичь показателя не удалось. Восстановление авиаотрасли сдержала сложная геополитическая обстановка. Пока по-прежнему закрыты 11 аэропортов в южной и центральной частях страны, существенно сокращена сеть зарубежных маршрутов, действуют ограничения по поставкам запчастей, ремонту, страхованию самолетов зарубежного производства.

Отрасль старается адаптироваться к новым условиям, авиакомпании перестраивают маршруты, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Но негативные условия продолжают действовать, самым непредсказуемым фактором в этом году может стать поддержание летной годности воздушных судов.

Авиакомпаниям придется снижать издержки и опираться на внутренний туризм.

Железнодорожные пассажирские перевозки выросли по итогам прошлого года почти на 8% к показателям 2021 года. Всего за прошлый год перевезено 1,136 млрд пассажиров, сообщили в РЖД. Путешествия по железной дороге поддержали внутренний туризм, но решить проблему транспортной доступности Крыма не смогли.

По данным РЖД, заметный прирост пассажиропотока произошел в дальнем следовании. Такие перевозки выросли на 17,8%, было перевезено 108,3 млн человек. Перевозки в пригородном сообщении также выросли, но скромнее - на 6,8%, до 1, 274 млрд пассажиров.

Росли железнодорожные пассажирские перевозки благодаря своей относительной доступности по сравнению с авиаперелетами. Вероятно, этот фактор будет действовать и в 2023 году.

Речной круизный сезон в 2022 году оказался рекордным по длительности и продемонстрировал выдающиеся результаты. Количество круизных туристов выросло на 40% и составило около 700 тыс. человек. И это в отсутствие иностранных туристов. Ресурс этого направления еще далеко не исчерпан, считают в отрасли. Но добиться высоких показателей помогла программа туристического кешбэка, продление которой в 2023 году находится под большим вопросом.

Уже к середине сезона было забронировано около 80% всех мест на круизных судах. Ранние бронирования стимулировала программа кешбэка.

По данным компании "Мостурфлот", самыми популярными турами оказались недельные круизы по Волге и сплавы, длящиеся не более пяти дней. Активнее всего туристы бронировали модернизированные теплоходы премиум-класса.