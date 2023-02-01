Снижается загруженность дорогих отелей

1 февраля. FINMARKET.RU - Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы. Загрузка отелей уровня "пять звезд" в Москве в 2022 году сократилась на 10,2 процентного пункта (п. п.), до 52,7%, сообщили "Коммерсанту" в Nikoliers. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов также заметил снижение загрузки высокобюджетных отелей Москвы по итогам прошлого года. У пятизвездочных гостиниц самый худший показатель среди всех сегментов гостиничного рынка. Для сравнения: заполняемость объектов уровня "три звезды" за год выросла на 4,3 п. п., до 70,8%, четырехзвездных отелей осталась без изменений - 69%.

Отели Санкт-Петербурга, по данным Nikoliers, были заполнены в среднем на 54%, что выше на 3 п. п. год к году. Загрузка отелей уровня "пять звезд" оказалась на уровне 38%, что на 4 п. п. больше. На петербургский рынок позитивное влияние оказал приток внутренних туристов, поясняет директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева.

Выправить ситуацию, по мнению консультантов, может лишь возвращение обеспеченных туристов из Китая. Они уже проявляют интерес к поездкам в Россию, но их поток будет ограничен из-за негативного новостного фона и отсутствия привычных люксовых магазинов.