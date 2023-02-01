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01 февраля 2023 года 08:24

ФАС попросили разобраться с завышенными платежами за ЖКУ

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. Донат Сорокин/ТАСС
. Донат Сорокин/ТАСС
1 февраля. FINMARKET.RU - Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили разобраться с завышенными платежами за ЖКУ. Жители разных регионов России получили в январе (за декабрь) в несколько раз завышенные платежки за ЖКУ. Такие жалобы поступили депутатам Госдумы, поэтому парламентарии направили обращение в ФАС с просьбой провести проверку."Известия". ознакомились с копией письма за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

В ФАС сообщили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке. Ведомство проводит мониторинг соблюдения регионами установленных индексов платы граждан, добавили в пресс-службе.

В некоторых регионах плата только за отопление достигла 10-12 тыс. рублей, что составляет 75% от МРОТа. "Несмотря на то что правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на оплату коммунальных услуг на уровне 9%, в ряде регионов увеличение тарифов превышает данные показатели", - говорится в письме.

Безусловно, депутаты в таких ситуациях должны вмешаться и, используя все механизмы парламентского контроля, в случае неправомерного повышения добиться справедливости, сказал Якубовский. "Будем ориентироваться на итоги проверки ФАС и, исходя из этого, выстраивать дальнейшую работу. Но в любом случае проблема носит системный характер. Необходимо исключить саму возможность превышения размера допустимых повышений", - подчеркнул парламентарий.

В числе причин резкого увеличения сумм в платежках сразу после Нового года могли быть не только ошибки или махинации коммунальщиков, но и вполне законные обоснования, сказал эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук.

В Минстрое подчеркнули, что со стороны ответственных органов власти регулярно ведется работа, направленная на недопущение превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКУ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ХКХ,  платежи,  ФАС

 
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