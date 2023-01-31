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31 января 2023 года 09:23
На рынок РФ может выйти новый экспортер одежды
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Сергей Карпухин/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Новыми претендентами на российский одежный рынок, лишившийся международных брендов, могут стать компании из Индии. Так, первые шаги по работе в России сделал производитель и экспортер одежды Northern India Trends. Однако, пишет "Коммерсантъ", эксперты сомневаются, что компания быстро развернет точки продаж. Хотя в советское время текстиль из Индии был популярен в бывшем СССР, сейчас бренды из этой страны, по мнению экспертов и участников отрасли, "не выдерживают требований рынка". Альтернативным направлением бизнеса в РФ для индийских компаний может стать поиск заказов на изготовление одежды от отечественных марок.
Опубликовано Финмаркет
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