Цены на ноутбуки в России снизились до 30%

31 января. FINMARKET.RU -нав России упали на 15–30% с осени прошлого года, причина — в затоваривании рынка, рассказали "Известиям" в отрасли. После недавнего дефицита лэптопы начали активно завозить производители из КНР, а к концу 2022-го заработал параллельный импорт. Конкуренция усиливается на фоне снижения спроса, особенно обострилась ценовая война в сегменте игровых компьютеров, пишет газета.

Дефицит ноутбуков в России к началу этого года не просто преодолен — на рынке возник переизбыток этих гаджетов, рассказал "Известиям" сотрудник одного из вендоров. Налаживание, хотя и небыстрое, параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, отметил собеседник "Известий". Он, в частности, упомянул такие компании, как Huawei и MSI.

Выборочная проверка в "Яндексе" действительно показала снижение стоимости на часть моделей этих марок. Так, некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января подешевели примерно на 24% — их средняя цена составляет чуть менее 104 тыс. рублей. Лэптоп Huawei MateBook B3-520 — на 30% (около 60 тыс. рублей). Стоимость одной из моделей Huawei серии D15 c начала декабря прошлого года снизилась в среднем на 15%. Правда, подешевели не все устройства этих и других брендов: цены на какие-то модели уменьшились лишь на несколько тысяч рублей, а на отдельные даже выросли.

"Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре–декабре 2022 года, — подтверждает руководитель направления "Ноутбуки" компании diHouse Роман Овсиенко. — Наибольшие пертурбации рынок испытывает в сегменте игровых моделей".

По его словам, во второй половине 2022-го наблюдался резкий рост доли MSI в этом сегменте. В результате возник не просто серьезный переизбыток, которого никто не ожидал, но и начались ценовые войны, когда стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30% в моменте, утверждает Роман Овсиенко.

"Точно можно сказать, что в первом полугодии в игровом сегменте будет наблюдаться переизбыток", — утверждает он.

Сейчас покупателям в "М.Видео" и "Эльдорадо" доступно порядка 700 наименований ноутбуков различных брендов, что примерно на треть больше средних показателей прошлого года, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.