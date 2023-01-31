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31 января 2023 года 09:01

Взыскания задолженности по единому налоговому счету пока не будет

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Налоговики до проведения индивидуальных сверок с налогоплательщиком не станут взыскивать задолженность в виде отрицательного сальдо по недавно введенным единым налоговым счетам (ЕНС), пишет "Коммерсантъ" В выпущенном ФНС письме разъясняется, что такие «ручные» сверки после обращения предпринимателя в службу будут проходить до 1 марта этого года. «Мораторий» на взыскание объявлен для исключения конфликтов, возможных в связи с переходом на новый порядок уплаты налогов,— ранее появившиеся в личных кабинетах промежуточные результаты формирования сальдо вызвали беспокойство у части бизнеса.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  налог,  взыскание

 
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