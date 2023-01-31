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31 января 2023 года 08:46
Бизнес жалуется на резкий рост кадастровой стоимости земли
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Дмитрий Рогулин\ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Малый бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земельных участков, пишут "Ведомости". В деловом объединении "Опора России" зафиксировали всплеск обращений предпринимателей, сигнализирующих о кратном повышении официальной цены земли. Об этом президент организации Александр Калинин сообщил руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому. Озабоченность бизнеса ростом кадастровой оценки понятна, так как это ведет к росту и арендных платежей, и налогов для тех объектов, где она применяется, отметила старший директор, руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. А в случае, если бизнес перейдет на расчет налога по кадастровой оценке для всего имущества, а такие инициативы звучали во властных структурах, высокая кадастровая стоимость может привести к еще более серьезному росту налоговой нагрузки на бизнес, считает она.
Опубликовано Финмаркет
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