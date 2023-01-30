Спрос на покупку машино-мест в новостройках резко снизился

30 января. FINMARKET.RU - Спрос на покупку машино-мест в новостройках в России резко снизился. Сокращается и предложение - девелоперы делают все меньше паркингов в новостройках, пишет "Российская газета" . Продавцы видят решение проблемы в снижении числа парковочных мест, автовладельцы - в снижении стоимости этих мест. Очевидно, что истина где-то посередине.

Спрос на машино-места в России за год снизился на 20-25%, отмечает эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" Михаил Аникин. Основная причина - растущая цена квадратного метра жилой недвижимости. Покупатели стараются снизить размер ежемесячной долговой нагрузки, поэтому сокращают свои запросы в отношении приобретения "неактуальных" квадратных метров. "В отношении парковочных мест и паркингов в России еще не сформирован менталитет. После эпохи гаражей, а затем платных автостоянок люди привыкли оставлять свои автомобили на бесплатных парковках во дворах, вдоль дорог, и это стало совершенно привычным. При этом все больше покупателей квартир хотят квартиры в домах с дворами без машин", - говорит он. Для большинства застройщиков паркинги и машино-места больше становятся маркетинговым инструментом. В домах экономкласса их все больше используют в качестве дополнительных бонусов при покупке квартиры. В бизнес-классе паркинги более востребованы и раскупаются быстрее, так как они относительно дешевы по сравнению со стоимостью такой квартиры.

В Москве коэффициент обеспеченности машино-местами во всех сегментах новостроек снизился за последние пять лет примерно вдвое, то есть девелоперы стали строить меньше машино-мест, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.