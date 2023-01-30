Эксперты не ждут роста выдач кредиток в 2023 году

30 января. FINMARKET.RU - В декабре в России было выдано 1,81 млн кредитных карт на 160,9 млрд руб., свидетельствуют данные БКИ "Скоринг Бюро", с которыми ознакомился "Коммерсант" . Показатели держатся на этих уровнях с сентября, демонстрируя колебания на несколько процентов. При этом средний лимит по кредитным картам в декабре составил 88,8 тыс. руб. Показатель растет с августа 2022 года, следует из материалов "Скоринг Бюро".

Опрошенные банки по итогам года подтверждают рост портфеля кредитных карт.

Выдачи кредитных карт в 2022 году в "некоторой части действительно получили поддержку со стороны неудовлетворенного спроса на стандартные потребительские кредиты", полагает растущий тренд на рынке управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов.

При этом коллекторы предостерегают, что кредитныеостаются наиболее высокорискованным сегментом рынка.

В 2023 году на рост выдач рассчитывать не стоит, полагают участники рынка и эксперты. На фоне регуляторных ограничений уровня долговой нагрузки и реализации отложенных последствий кризиса 2022 года в сегменте можно ждать роста просрочки, кредиторы же будут снижать одобряемые чеки.