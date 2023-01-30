Какие профессии выбирают абитуриенты

30 января. FINMARKET.RU - Топ-5 наиболее востребованных направлений у выпускников школ сохранил прошлогоднюю тенденцию в приемную кампанию в 2022 г., говорится во второй части ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленного НИУ ВШЭ. С ним ознакомились "Ведомости"

На первом месте по числу совокупно принятых абитуриентов (бюджет + платное отделение) остается здравоохранение, на это направление было зачислено совокупно 50 467 человек (52 477 в 2021 г.). Здравоохранение просело за счет сокращения числа как бюджетных (-369), так и платных мест (-1746).

Авторы исследования объясняют снижение числа мест "уравновешиванием" количества обучаемых специалистов год от года, а падение интереса к здравоохранению - завершением пандемии. "Эти меры принимаются, для того чтобы не было переизбытка специалистов на рынке труда. Для более глубокого понимания процессов необходимо смотреть на эти тенденции в более долгосрочной перспективе", - говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.

На втором месте по количеству принятых абитуриентов теперь IT-специальности: информатика и вычислительная техника (45 249 поступивших против 44 461 в 2021 г.), а замыкает тройку педагогическое образование (40 843 принятых выпускника школ). Направление педагогики в 2022 г. увеличилось за счет 919 бюджетных и 571 платного места.

Традиционно в пятерку вошли также юриспруденция (37 728) и экономика (29 579). Но если у юриспруденции прирост бюджетных и платных мест значителен (+2493), то экономика в приемную кампанию потеряла 459 бюджетных мест и значительно больше - 2325 - платных.

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко говорит, что существенных изменений в 2022 г. в топ-5 не произошло из-за инерции рынка высшего образования, который оперативно не перестраивается. Как правило, даже перераспределение платных мест согласуется с Минобрнауки, но во многом это регулирует сам рынок, отмечает Реморенко.