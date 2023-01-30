Работающих пенсионеров могут освободить от страховых взносов

30 января. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает изменения ст. 7 закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и ст. 22 закона "О страховых пенсиях". Документ, согласно которому работающих пенсионеров освободят от уплаты страховых взносов и выведут из системы обязательного пенсионного страхования, пишут "Известия"

"Начиная с 2016 года пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, выплата пенсии осуществляется без учета индексации. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц одинаков, что для работающих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не являющихся", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что работающиесегодня могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако, как сообщают авторы инициативы, действующие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие. Они не компенсируют даже инфляцию. Согласно законопроекту, с августа 2022 года максимальное увеличение составило 354 рубля.

"Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым", - подчеркивают авторы инициативы.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом следует отметить, что право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии у ее получателей утрачивается, поскольку за таких лиц работодателями не будут вноситься

Как признают авторы инициативы, в будущем это может отразиться на уровне пенсионного обеспечения инвалидов, у которых страховой стаж и величина индивидуальных пенсионных коэффициентов выше, чем у обычных граждан, - 15 и 30 соответственно. Чтобы этого не допустить, законопроектом также вносятся изменения, в соответствии с которыми таким получателям можно будет сделать выбор между страховой пенсией и пенсией по инвалидности.

"В этом законопроекте мы предлагаем новую модель, чтобы работающие пенсионеры могли получать пенсии с индексацией. Для этого они должны быть выведены из системы обязательного пенсионного страхования", - пояснил "Известиям" глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, законопроект стимулирует работодателей брать на работу пенсионеров, так как за них не придется платить страховые взносы.