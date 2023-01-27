Платежные сервисы прекращают прием онлайн-платежей из-за границы

27 января. FINMARKET.RU - С 2023 года платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, начали ограничивать проведение таких операций, выяснили "Известия"

После введения санкций со стороны Visa и Mastercard в начале марта прошлого года "пластик", выпущенный банками РФ, перестали принимать за границей, а карты иностранных кредитных организаций - в России. Однако вскоре ряд сервисов начал предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди таких ресурсов - Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay.

Организации договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья и таким образом обеспечивали проведение операций по иностранным картам в Рунете. В службах поддержки сервисов подтвердили, что успешно работали по этой схеме с 2022 года, однако недавно столкнулись с новыми ограничениями.

Так, изменения происходят на стороне контрагентов, которые отказываются работать с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций, пояснили в службе поддержки сервиса. Как отмечают эксперты, страны ЕС постоянно ужесточают контроль за соблюдением ограничений в отношении РФ. Между тем объем платежей по иностранным картам в адрес российских компаний довольно значительный.