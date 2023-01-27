России грозит дефицит меховых изделий

27 января. FINMARKET.RU - Продажи меховых изделий в России за прошлый год снизились на 20%, пишет "Российская газета" ссылаясь на данные Российского пушно-мехового союза. Снижение спроса подрывает рентабельность производства. Но в отрасли рассчитывают, чтобудет снижаться медленнее, чем, а значит, возникнет дефицит и цены вырастут.

Причинами снижения спроса на меха в России стали общая нестабильность ситуации, снижение покупательной способности населения, отъезд из страны перед активным сезоном продаж потенциальных покупателей, говорят представители отрасли. Повлияли и "зеленые". В России основная их деятельность связана с написанием статей на специализированных ресурсах и постов в социальных сетях, рассказывает председатель Комитета меха и кожи Союзлегпрома Михаил Одинцов. Но от натурального меха отказались крупные мировые бренды одежды и обуви. Разведение животных ради меха уже запретили в Великобритании, Норвегии, Бельгии, Австрии, Хорватии, Словакии. В Нидерландах запрет вступит в силу в 2024 году. Все это воздействует и на российских потребителей. "К сожалению, до молодого поколения часто доносится недостоверная информации о способах добычи, выращивания и содержания животных", - сетует представитель отрасли.

На этом фоне стало падать и производство меха. За последние 10 лет производство клеточной пушнины (животных разводят в клетках) снизилось с 89 до 13 млн шкурок во всем мире. В России производство меха норки упало в 1,8 раза - с 2,3 млн шкурок в 2014 году до 1,3 млн шкурок в 2022 г., говорит председатель совета Национальной ассоциации звероводов Владимир Бозов. Так что мы здесь в мировом тренде. Но пока предприятия держатся на плаву благодаря внутреннему рынку.

Между тем запас меха в мире постепенно сокращается. При этом мировое потребление меха составляет 20-25 млн шкурок в год. "Я предполагаю, что может наступить дефицит, потому что очень сильно упало производство. По предварительным оценкам, в этом году было произведено около 13 млн шкурок, а в следующем будет еще меньше", - поясняет Бозов.

По словам Одинцова, дефицит просто необходим, так как он поможет увеличить спрос на натуральный, а звероводы в России смогут обратить внимание на проблемы с подготовкой кадров, низкую маржинальность и инвестирование в этот бизнес. Но без активного участия государства это осуществить невозможно.

Производство меха в мире за последние десять лет упало почти в семь раз, а в России - примерно в два раза. При этом мех все же остается культурной особенностью многих стран, в том числе России. "Прошедшие в декабре 2022 года пушно-меховые аукционы в Санкт-Петербурге продемонстрировали уверенный спрос на шкурки соболя, реализовано 90% коллекции, в основном в Турцию, Китай, страны ЕС и США", - говорит президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. На рынке демпинговой пушнины становится меньше, добавляет Бозов. Так что качественный российский товар может быть востребован и цены на него вырастут.