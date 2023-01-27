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27 января 2023 года 09:30

Выросло число предложений зарегистрированных аккаунтов на криптобиржах

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ZUMA/TACC
ZUMA/TACC
27 января. FINMARKET.RU - В даркнете увеличилось предложение номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах, отмечают эксперты, опрошенные "Коммерсантом". По словам сотрудника группы анализа угроз ИБ Positive Technologies Николая Чурсина, количество предложений выросло в 2 раза по сравнению с началом 2022 года.

Как рассказывает аналитик Digital Footprint Intelligence Петр Мареичев, количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных криптобиржах в декабре прошлого года достигало 400.

Нынешний рост, по словам экспертов, связан в том числе с ограничениями, введенными криптобиржами против россиян. Однако для законопослушных россиян в покупке таких аккаунтов остается много рисков, предупреждают эксперты. И продажа аккаунтов, как любой теневой рынок, не гарантирует защиту покупателя - поэтому в сегменте "полно разводил".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  криптобиржи,  аккаунты,  продажа,  риски

 
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