Самозапрет на кредиты может обезопасить от кибермошенников

27 января. FINMARKET.RU - В России могут ввестина получение кредитов. Соответствующий законопроект, разработанный Центробанком, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Главная цель инициативы - дать возможность гражданам обезопасить себя от кибермошенников, пишут "Известия"

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета наи займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", - пояснили в Центробанке. В ЦБ добавили, что такой запрет будет действовать не только для банков, клиентом которого является гражданин, но и для всех профессиональных кредиторов. Игроки рынка "концептуально согласны", заверили в Ассоциации банков России.

По словам вице-президента Ассоциации Алексея Волуйкова, гражданин сможет оформить самозапрет или ограничение на получение кредита через сайт "Госуслуги". Оттуда информация автоматически попадет в Бюро кредитных историй, которым пользуются финансовые организации.

Эксперты считают закон актуальным, но отмечают, что его эффективность напрямую зависит от технического исполнения. Они не исключают, что если поправки будут приняты, то, гипотетически, личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги" может стать целью мошенников.