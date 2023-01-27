В РФ хотят смягчить контроль за венчурными инвестициям

27 января. FINMARKET.RU - В правительстве РФ решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой. Проблема зарегулированности рынка обсуждалась на прошлой неделе в Белом доме на совещании, посвященном концепции технологического развития до 2030 г., рассказали "Ведомостям" два близких к правительству источника.

Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма так называемого права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов. Новая редакция права на риск - этот инструмент закреплен в законе "О науке и государственной научно-технической политике" - вошла в концепцию развития технологического развития, следует из презентации, представленной на совещании.

Согласно материалам, механизм планируется изменить следующим образом. Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений.

Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей, следует из материалов. В частности, для однозначного толкования Уголовного кодекса планируется добавить такое определение, как "обоснованный риск", и закрепить критерии добросовестности технологического предпринимателя.

В-третьих, планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК).

Действующая редакция права на риск распространяется только на институты инновационного развития, критерии которых установлены законом о науке.

Разрабатываемые изменения в механизме права на риск придется обсуждать и согласовывать с правоохранительными органами, у которых свой взгляд на допустимость риска в технологических проектах с участием государственных средств, пояснил источник, близкий к правительству.