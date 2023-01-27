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27 января 2023 года 08:17
В РФ хотят смягчить контроль за венчурными инвестициям
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DPA/TACC
27 января. FINMARKET.RU - В правительстве РФ решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой. Проблема зарегулированности рынка обсуждалась на прошлой неделе в Белом доме на совещании, посвященном концепции технологического развития до 2030 г., рассказали "Ведомостям" два близких к правительству источника. Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма так называемого права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов. Новая редакция права на риск - этот инструмент закреплен в законе "О науке и государственной научно-технической политике" - вошла в концепцию развития технологического развития, следует из презентации, представленной на совещании. Согласно материалам, механизм планируется изменить следующим образом. Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений. Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей, следует из материалов. В частности, для однозначного толкования Уголовного кодекса планируется добавить такое определение, как "обоснованный риск", и закрепить критерии добросовестности технологического предпринимателя. В-третьих, планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК). Действующая редакция права на риск распространяется только на институты инновационного развития, критерии которых установлены законом о науке. Разрабатываемые изменения в механизме права на риск придется обсуждать и согласовывать с правоохранительными органами, у которых свой взгляд на допустимость риска в технологических проектах с участием государственных средств, пояснил источник, близкий к правительству.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, венчурные инвестиции, контроль
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