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26 января 2023 года 10:24
В России предложили изымать дачи за долги
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Сергей Бобылев/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Отчисления в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и другие, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. Компания обратилась с такой инициативой в правительство. С документом ознакомились "Известия". Обычно это заброшенные земли (владелец умер, наследники не вступили в пользование, просто бросили и так далее), таких участков в садовых товариществах порядка 10-20%, сообщил Сауков. Но по действующим правилам, изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет всего три года, добавил эксперт. В качестве альтернативы предлагается увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до десяти лет. "Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом", - говорится в письме "Этажей" в кабмин. "Инициатива разумна, от решения этого вопроса напрямую зависит уровень инфраструктуры садовых сообществ. Сейчас изъятие участков происходит либо на основе механизма погашения долга, который редко бывает соразмерен, либо по общей практике заброшенных домов. Для этого заинтересованные лица, например соседи, пишут заявление в администрацию о невозможности установления местонахождения собственника", - сказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Но нужно исключить риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье, говорят эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 26.01.2023
Равенство гражданских отношений, установленных федеральным законодательством Российской Федерации, свидетельствует - если у граждан могут изъять, то равнозначное действие может последовать от граждан. Или, равенство гражданских отношений каждый понимает в силу своих внутренних убеждений? Так, толкуют закон должностные лица судов Российской Федерации.
Istina 26.01.2023
Изъятое имущество, взысканные штрафы следует обращать в пользу граждан Российской Федерации, получателей отписок номенклатуры власти. По фактам привлечения к УК РФ подписантов отписок должностных лиц государственных органов, обязать федеральный надзор истребовать соразмерные компенсации за волокиту, круговую поруку, неправомерные бездействия, незаконные действия, унижения, оставления в опасности, в пользу граждан Российской Федерации, обращавшихся за защитой своих прав и законных интересов в органы власти.
Istina 26.01.2023
Предлагаю 1.Изымать имущество должностных лиц государственных органов, подписантов ответов, не соответствующих законодательству, в т.ч. №59-ФЗ, №8-ФЗ, после ответа на первое обращение гражданина Российской Федерации. 2. Применять штрафы от оборота организации служащего, подписанта ответа на второе обращение гражданина Российской Федерации. 3. Применять УК РФ к руководителю организации, должностному лицу, служащему, подписанту ответа на третье обращение гражданина Российской Федерации.
Istina 26.01.2023
Контролирующие органы бездействуют и действуют в пользу организаций,управляющих МКД,руководителей иных сообществ по управлению МКД, СНТ, в течение 3- лет. С выгодой для себя должностные лица органов контроля и надзора не видят доводов, а когда им указываешь на нарушенные конституционные права, свободы и законные интересы гражданина Российской Федерации, отписываются "Идите в суд".
Istina 26.01.2023
Никто не предлагает изымать имущество управдомов, руководителей организаций, управляющих МКД, руководителей иных сообществ по управлению МКД, СНТ и т.п., за долги гражданам. Эти лица не привлекаются к ответственности государственными органами, в функциях которых контроль, надзор над организациями всех форм собственности. Суды, именем Российской Федерации принимают решения не в пользу граждан, а выгоды организаций, управляющих МКД, руководителей иных сообществ по управлению МКД, СНТ.
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