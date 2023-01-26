В России предложили изымать дачи за долги

26 января. FINMARKET.RU - В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Отчисления в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и другие, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. Компания обратилась с такой инициативой в правительство. С документом ознакомились "Известия"

Обычно это заброшенные земли (владелец умер, наследники не вступили в пользование, просто бросили и так далее), таких участков в садовых товариществах порядка 10-20%, сообщил Сауков. Но по действующим правилам, изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет всего три года, добавил эксперт.

В качестве альтернативы предлагается увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до десяти лет. "Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом", - говорится в письме "Этажей" в кабмин.

"Инициатива разумна, от решения этого вопроса напрямую зависит уровень инфраструктуры садовых сообществ. Сейчасучастков происходит либо на основе механизма погашения долга, который редко бывает соразмерен, либо по общей практике заброшенных домов. Для этого заинтересованные лица, например соседи, пишут заявление в администрацию о невозможности установления местонахождения собственника", - сказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Но нужно исключить риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье, говорят эксперты.