Предприятиям не хватает качественной рабочей силы

В экономике РФ фиксируется проблема нехватки работников любой квалификации и профессии. Как показал опрос Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, кадровый голод стал главной трудностью российских предприятий, отодвинув на второй план даже недостаточный платежеспособный спрос потребителей, который около 10 лет был доминирующим негативным фактором, пишет "Независимая газета"

На дефицит "качественной рабочей силы" указали в конце 2022 года 55% компаний против 45% в 2021 году. Это следует из опроса, проведенного ИНП РАН среди 132 предприятий в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сферах транспорта, гостиничного бизнеса, общепита и т.д.

На второе место передвинулся недостаточный платежеспособный спрос со стороны потребителей, на который указали 48% предприятий (опрос позволял выбирать несколько вариантов). Притом что на протяжении последних примерно 10 лет именно недостаточный спрос был доминирующим негативным фактором, набирая от 50 до почти 70% голосов. Наконец, на третьем месте в списке высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы - 44% голосов.

Как поясняется в материалах ИНП РАН, скачок доли предприятий, столкнувшихся с кадровым дефицитом, по всей видимости, стал результатом наложения двух тенденций: общего ухудшения ситуации с трудоспособным населением в России и восстановления экономической активности в стране после шоков, связанных с пандемией COVID-19 и с введением антироссийских санкций весной 2022 года.

При этом исследователи отметили, что если рассматривать структуру дефицита рабочей силы, то "уже много лет подряд главная проблема на рынке труда - нехватка высококвалифицированных рабочих, на втором месте по дефицитности, как обычно, оказались инженерно-технические работники". "Вместе с тем неожиданно стали расти доли сообщений о нехватке низкоквалифицированных работников и вспомогательного персонала, достигнув максимальных величин за весь период наших наблюдений", - обратили внимание в институте.

Между тем, как сообщил "НГ" завлабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара Сергей Цухло, судя по результатам многолетнего ежеквартального мониторинга ограничений промышленного роста, недостаток квалифицированных кадров за последние 15 лет только в начале 2022 года занял первое место в рейтинге помех, по версии промышленных предприятий. Тогда об этой проблеме сообщили 43% предприятий. Но отрыв от следующего по "популярности" ограничения был небольшим. "На недостаточный внутренний спрос указали 41% производителей", - добавил эксперт.