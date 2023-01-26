Россия может увеличить производство водорослей в десятки раз

26 января. FINMARKET.RU - В мире сейчас наблюдается бум на продукцию из водорослей - еду и косметику. У России с таким количеством морей есть возможности увеличить ихв десятки раз.

Аквакультуру водорослей глава Росрыболовства Илья Шестаков называет перспективным направлением. Их используют в традиционной пищевой продукции и БАДах, фарме и косметике, кормах для животных и рыб, биотопливе, биологической очистке бытовых и промышленных стоков. Содержание белка в расчете на сухое вещество водорослей может составлять от 8% (бурые водоросли) до 40% (красные водоросли). Для сравнения соя, наиболее богатая белком сельхозкультура, содержит только 25%.

Как рассказали "Российской газете" в Росрыболовстве, в России наиболее популярна ламинария японская, или проще говоря - морская капуста. В 2021 году ее в стране было произведено (выращено) 23,8 тыс. тонн - на 3 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Объемы производства можно увеличить значительно, считают в Росрыболовстве.

Потенциал производства водорослей в стране - около 1 млн тонн. То есть теоретически добывать можно в 40-50 раз больше, подсчитывает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Но сейчас в стране только одно предприятие (в Архангельске) занимается этим направлением - слишком в нем много тонкостей.

Помимо этого, отмечает РГ, водоросли сложно перерабатывать - так, чтобы они не потеряли полезные свойства. И кроме того, в России люди не привыкли есть водоросли, в отличие от Азии. Например, в Китае их выращивается 30 млн тонн. Чтобы построить завод по их переработке, потребуется 200-300 млн рублей инвестиций.

Водоросли для косметической промышленности используют практически во всех продуктах - для ухода за кожей, волосами, телом. Там очень много увлажняющих веществ, говорит председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова. Основной регион, который поставляет на мировой рынок водоросли для косметики и ингредиенты для водорослей, - Франция.