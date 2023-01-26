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26 января 2023 года 08:47
Банки втрое увеличили объем ипотеки на ИЖС
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DPA/ТАСС
26 января. FINMARKET.RU - Банки в 2022 году выдали на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) почти 33 тыс. кредитов на общую сумму около 140 млрд руб., сообщил руководитель направления "Развитие жилищной сферы" "Дом.РФ" Илья Иванов. Этот показатель превышает уровень 2021 года более чем втрое, подчеркнул он. Около 80% ипотечных кредитов на ИЖС оформлено по льготным госпрограммам, пишет "Коммерсант". В частности, по пилотной программе льготной ипотеки на строительство домов собственными силами по стране выдано около 9,4 тыс. кредитов на сумму около 39 млрд руб. По данным "Дом.РФ" на декабрь 2022 года, средневзвешенная ставка выдачи по кредитам на строительство объектов ИЖС составила 6,3%. Банкиры подтверждают рост интереса к ипотеке на ИЖС и выдач в сегменте. "В среднем ежемесячно количество оформляемых кредитов на индивидуальные дома увеличивается на 15%",- говорит зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. "Сбербанк в 2022 году выдал 24,5 тыс. кредитов на ИЖС на сумму 100 млрд руб. …объем таких кредитов вырос в прошлом году в четыре раза",- сообщили в пресс-службе банка. Тем не менее пока в общем объеме ипотечных кредитов приходится на ИЖС лишь около 5%. По мнению участников рынка, доля будет расти и способна достичь 50% при дальнейшей господдержке.
Опубликовано Финмаркет
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