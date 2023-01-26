Два механизма лицензирования будут проработаны для иностранного софта

26 января. FINMARKET.RU - В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО) от недружественных правообладателей, появятся два механизма - для бывших лицензиатов софта и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля. Об этом "Ведомостям" рассказал один из авторов инициативы - депутат от фракции "Справедливая- за правду" Дмитрий Кузнецов.

Сейчас пользователи, купившие временные лицензии или подписки на зарубежное ПО, столкнулись с невозможностью их продления. Если они продолжают использовать продукты, то автоматически попадают в категорию "пиратов", а за это им может грозить ответственность, вплоть до уголовной.

До ухода иностранных правообладателей из России порядок был такой: российская компания заключала договор с правообладателем и напрямую перечисляла ему деньги, рассказывает Кузнецов. Но в текущей ситуации в связи с запретом на трансграничные операции и отказом зарубежных поставщиков работать в России возникла необходимость в разработке двух механизмов принудительного лицензирования.

Первый - упрощенный - механизм будет предназначен для тех пользователей, которые уже имели лицензию, говорит депутат. В таком случае российская компания должна обратиться в российский суд и сообщить, что правообладатель ушел из страны, а российского аналога его продуктов нет, поясняет Кузнецов. Поэтому компании нужно разрешение на продолжение использования такого ПО без лицензии, отмечает он.

Второй - более сложный - механизм предназначен для объектов авторских и смежных прав, которые не использовались ранее и недоступны на территории России, продолжает Кузнецов. В такой ситуации российская компания должна обратиться в суд с обоснованием необходимости использования иностранного продукта. Депутат уточнил, что если истец выиграет спор, то сможет пользоваться этим продуктом без разрешения правообладателя, а деньги начнет зачислять на спецсчет "О" (рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления).

По словам Кузнецова, в какой механизм попадет программное обеспечение - в первый или в оба, зависит от позиции Минцифры.

На прямой линии с IT-отраслью 28 декабря 2022 г. министр цифрового развития Максут Шадаев уже высказывался за то, чтобы предусмотреть варианты использования зарубежного софта в случае ухода правообладателя из страны и невозможности продлить лицензии.