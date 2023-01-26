В РФ будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

26 января. FINMARKET.RU - Госкорпорация "Ростех" планирует построить в Москве крупнейший промышленныйпо производству деталей для авиационных двигателей, сообщил "Известиям" источник в госструктурах. Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК "Ростех") - ПК "Салют" и Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева.

"В четырех корпусах общей площадью более 77 тыс. кв. м ОДК развернет производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В", - сообщил собеседник.

Проектная документация находится на завершающей стадии утверждения, уточнил он. Планы напрямую связаны с госпрограммой развития авиапрома, согласно которой до 2030 года авиаотрасли необходимо выпустить около 5 тыс. авиадвигателей разных типов, сотни штук каждый год. Базовой площадкой для комплекса выбрана территория "Салюта" на проспекте Буденного. Туда перенесут производство ММП им. В.В. Чернышева, которое сейчас располагается в районе Тушино. Кроме того, будут построены и новые производственные цеха, добавил источник.

"После ухода Boeing и Airbus стране нужны свои "крылья". План поставок только по пассажирским самолетам - порядка 500 бортов до 2030 года. Плюс обширная вертолетостроительная программа. Задача, поставленная государством, не просто амбициозная, а суперамбициозная. Новый промышленный мегакомплекс в Москве поможет в ее решении", - сообщили в госкорпорации.

Там добавили, что строительство начнется в этом году, а инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году, уточнили в "Ростехе".

В ОДК сообщили, что комплекс станет одним из крупнейших предприятий в Москве и обеспечит более 13 тыс. рабочих мест.