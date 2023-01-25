Налоговые доначисления бизнесу выросли в 2 раза

25 января. FINMARKET.RU - Налоговыебизнесу в 2022 году выросли до 597,8 млрд рублей. Это в 2,2 раза, или на 330,6 млрд, больше, чем за аналогичный период 2021 г. - тогда суммарная доплата составляла 267,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое основано на статистике ФНС. Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей, пишут "Известия"

В 1-м квартале 2022 г. доначисления составили 190 млрд и постепенно росли - до 198,9 млрд за апрель-июнь и до 208,8 млрд за июль-сентябрь, следует из данных FinExpertiza. В результате почти 600 млрд рублейдополнительно выплатил в бюджет за 9 месяцев. При этом 396,3 млрд из указанной суммы составили недоплаченные, а 201,5 млрд - штрафные санкции и пени.

Рост доначислений произошел на фоне участившихся выездных налоговых проверок - их количество возросло в 1,5 раза - до 8 тыс. визитов, сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, средняя сумма дополнительных платежей также увеличилась в 1,6 раз - с 40,9 млн рублей до 66,6 млн. В итоге доля доплат в общих налоговых сборах выросла до 2,5% против 1,3% годом ранее, подчеркнула эксперт.

В то же время выездные проверки составляют только 0,02% среди всех мероприятий налогового контроля - основная его часть приходится на камеральные ревизии, говорится в исследовании. Выездные проверки носят адресный характер и направлены в первую очередь на крупный бизнес, а потому приносят большие суммы в бюджет. Кроме того, они очень результативны - нарушения выявляются в 95% случаев.

Больше всего налогов в 2022 году обязали доплатить предприятия в сферах добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), а также металлургии и химического производства (19,7 млрд). В пятерку лидеров также вошли транснациональные компании, предприятия торговли, производители продуктов, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор.