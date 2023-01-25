Сетевой энерготариф для бизнеса в ряде регионов превысил предельный уровень

25 января. FINMARKET.RU - Тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса в 21-м регионе РФ выросли выше общероссийского предельного уровня в 9%, следует из данных аналитической компании Time2Save. Регуляторы этих регионов увеличили одноставочные тарифы более чем на 10,5% по отношению к июлю-ноябрю 2022 года, пишет "Коммерсант"

Самый высокий рост - сразу на 20% - произошел в Мордовии. В Кемеровской и Свердловской областях тарифы на высоком и среднем напряжениях увеличились на 18%. В Новгородской области - на 16-19%, а в Новосибирской, Пермской и Астраханской - почти на 16%. В некоторых регионах, резко увеличивших сетевой тариф, подскочила и конечная цена электроэнергии.

Незапланированную индексацию тарифов в пределах 9% правительство провело в декабре. Регуляторы не могут увеличить тариф для населения сверх потолка, но имеют право превысить максимальный уровень для бизнеса. Следующая индексация намечена на 1 июля 2024 года.

В регионах с резким ростом сетевых тарифов для бизнеса заметно вырос и объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения). В общей сложности объем перекрестного субсидирования в 20 субъектах РФ увеличился на 18% - до 95 млрд руб., подсчитал Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

В ФАС сказали "Ъ", что планируют завершить анализ информации о тарифных решениях в 1-м квартале и не могут подтвердить уровень перекрестного субсидирования в 95 млрд руб.