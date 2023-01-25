Стагнация спроса названа ключевой проблемой года

25 января. FINMARKET.RU - Стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 г. На прошлой неделе с докладом по этому вопросу на совещании у Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники близкие к правительству и знакомые с ходом заседания. Информацию подтвердил собеседник газеты, близкий к администрации президента.

По их словам, в представленной Минэкономразвития позиции была выражена обеспокоенность стагнацией спроса и иллюстрирующей эту проблему низкой инфляцией. Рост цен с сентября прошлого года был ощутимо ниже 3%, в то же время оперативные данные контрольно-кассовой техники свидетельствуют о спаде спроса в реальном выражении год к году. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция, передали источники. Иными словами, по мнению Минэка, нужно достичь таргета по инфляции (в макропрогнозе ведомство ожидает роста цен в этом году на уровне 5,5%, целевой диапазон ЦБ – 5–7%).

На заседании обсуждали, что вклады и остатки на счетах в банках растут более высокими по сравнению с кредитованием темпами. Более того, хотя банки зафиксировали близкий к рекордному убыток в первом полугодии, за оставшуюся половину 2022 г. они смогли его сократить до нескольких сотен миллиардов, иными словами, за июль – декабрь финансовые организации показали даже более высокую прибыль, чем в 2021 г.

В целом близкую Минэкономразвития точку зрения, по словам источников "Ведомостей", высказали первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин, также принимавшие участие в совещании.

Они согласились с тем, что задача преодолеть стагнацию спроса – одна из ключевых для экономики в этом году. Но при этом Белоусов, по словам еще одного собеседника, знакомого с ходом дискуссии, обратил внимание и на другие проблемы: логистические ограничения, развитие транспортных коридоров, необходимость в том числе кредитной поддержки технологических проектов и высокотехнологичных компаний, МСП, экспортеров. На низкий аппетит банков к риску обратил внимание и министр финансов Антон Силуанов, уточнил источник. По словам Силуанова, в принятии решений о бюджетных инвестициях власти во многом будут ориентироваться в том числе на проекты, которые банки готовы кредитовать.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ремарку о том, что у "банков все хорошо", отреагировала скептически, отметил один из собеседников. Впрочем, принципиально против того, что стагнация спроса – это серьезная проблема, она не возражала. Набиуллина обратила внимание на то, что, прежде чем разгонять финансирование экономики, необходимо оценить эффективность инвестиций. Для этого в том числе в регуляторе ждут от правительства утверждения системы "таксономии проектов" (методика определения приоритетных проектов, для финансирования которых в ЦБ могут предоставить банкам определенные льготы, например по объему обязательного резервирования). По ее мнению, сейчас есть довольно большой перекос в сторону инфраструктурных инвестиций, тогда как приоритетом в нынешней ситуации должны стать технологические проекты, прежде всего замещающие продукты и услуги ушедших из России западных компаний. По итогам совещания президент поручил обеспечить сбалансированное развитие в соответствии с прогнозом ЦБ по инфляции.

Любое значительное отклонение инфляции от целевого ориентира ведет к негативным последствиям в экономике, пояснил близкий к администрации президента источник "Ведомостей". Причем хуже, если показатель оказывается ниже таргета. Слишком медленный рост цен ведет к падению выпуска, безработице, более низким доходам населения и т. д. Иными словами, это означает, что ВВП мог бы расти более высокими темпами, но в экономике не хватило спроса.

Под прогноз ЦБ по инфляции уже произведены индексации тарифов, продолжил собеседник "Ведомостей". Если рост цен отклонится от нижней границы диапазона, то это будет означать, что компании недополучили прибыль, поскольку проиндексированные тарифы съели часть их рентабельности. Индексация и инфляция должны быть сбалансированы, резюмировал источник.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил "Ведомостям", что стагнация спроса и низкий рост цен обсуждались 17 января на совещании по экономическим вопросам. На вопрос, видят ли в администрации президента в этом проблему, он также ответил утвердительно. Представитель Минэка сообщил, что министр принимал участие в совещании президента с членами правительства, но не уточнил, выступал ли он с докладом. В пресс-службе ведомства, впрочем, добавили, что расширение спроса – как потребительского, так и инвестиционного – остается ключевой задачей. Для этого в равной степени важны меры как бюджетной, так и денежно-кредитной политики.

Не надо пугать повышением ставок

Потребительскийстагнирует, но активность предприятий нельзя назвать подавленной, отметил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Спрос на потребительские платные услуги и оборот в продовольственной рознице снижались весь IV квартал, общий оборот розницы упадет на 5% по итогам года, добавил он.