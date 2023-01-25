Минфин определился с позицией по налогу на майнинг

25 января. FINMARKET.RU - В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. Там отметили: Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности.

Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму в ноябре, однако первое чтение он еще не прошел. Форма налогообложения в рамках закона еще обсуждается, сообщал ранее "Известиям" председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7,5% до 15%, либо налог на прибыль в 20%.

В России сейчас нет законодательства, которое регулирует майнинговую деятельность, из-за этого возникают сложности, подчеркнул вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский. Он отметил: в этом сегментев результате добычи криптовалют платят только так называемые майнинговые отели. Они предоставляют услуги хостинга - комплексного размещения оборудования для майнинга по аналогии с обычными дата-центрами. Такие компании на общих условиях платят налог на прибыль 20%.

И большинство майнинговых предприятий работает именно по такой модели, подтвердил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver (один из крупнейших игроков в сегменте) Олег Огиенко. По его мнению, в рамках проектируемого закона доход от майнинга следует определять по результатам продажи цифровой валюты и вычитать расходы, среди которых электроэнергия, амортизация, стоимость услуг дата-центров и другие. Как отметил Огиенко, для корректного расчета налоговой базы и контроля нужно обеспечить возможность продажи криптовалют на территории России, например, в рамках экспериментального правового режима. Добытая российскими майнерами цифровая валюта может обеспечивать чистую ликвидность для совершения расчетов по внешнеторговым операциям. Причем ее объем на первом этапе может достичь уже 240 млрд рублей в год, оценил он.

Зеленевский считает, что налогообложение должно распространяться на операции с криптой с учетом расходов на ее производство как для юридических, так и для физических лиц на общих