Госдолг России приблизился к 23 трлн руб.

25 января. FINMARKET.RU - Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г., сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. Расходы на его обслуживание за январь-декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета.

По данным министерства, внутренний госдолг на 1 января 2023 г. составил 18,781 трлн руб. (в том числе госгарантии в российской валюте - 701,67 млрд руб.), внешний - 4,039 трлн руб., или $57,42 млрд (в том числе госгарантии в иностранной валюте - 1,382 трлн руб., или $19,65 млрд). Расходы на обслуживание внутреннего долга за 2022 г. оцениваются в 1,191 трлн руб., внешнего - 139,5 млрд руб. ($2 млрд). В 2021 г. совокупные траты на госдолг составляли 1,084 трлн руб., говорилось в аналитической записке Счетной палаты.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 гг., Минфин ожидал госдолг по итогам 2022 г. на уровне 23,4 трлн руб. (внутренний - 18,9 трлн руб., внешний - 4,5 трлн) против 20,9 трлн руб. (внутренний - 16,5 трлн руб., внешний - 4,4 трлн) в 2021 г. По итогам 2023 г. министерство прогнозировало рост долга до 25,4 трлн руб. (внутренний - 20,7 трлн руб., внешний - 4,7 трлн), в 2024 г. - до 27,7 трлн руб. (внутренний - 22,8 трлн руб., внешний - 4,9 трлн), в 2025 г. - до 29,9 трлн руб. (внутренний - 25 трлн руб., внешний - 4,9 трлн).

Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, российский госдолг вырос в рамках ожиданий Минфина. По итогам года он составил примерно 15,6% ВВП, продолжая оставаться одним из самых низких показателей в мире, заметил эксперт. Госдолг оказался несколько ниже, чем прогнозировал Минфин (23,4 трлн руб.), в основном за счет того, что внешний долг не вырос, а сократился, что достаточно естественно в условиях закрытых западных рынков капитала, добавил Васильев. При этом даже в отсутствие нерезидентов министерство сумело привлечь на внутреннем долговом рынке 3,3 трлн руб., т. е. практически закрыло весь дефицит бюджета за счет ОФЗ, отметил эксперт.

Высокая стоимость обслуживания внутреннего госдолга в 2022 г. сложилась в том числе из-за резкого взлета ставок в экономике после поднятия ключевой до 20%, указал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк.