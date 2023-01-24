В этом году в РФ не будут уходить на пенсию по возрасту

24 января. FINMARKET.RU - В этом году в России впервые за новейшую историю никто, за исключением в основном досрочников, не сможет выйти на пенсию по возрасту. Это необходимо для того, чтобы ускориться с повышением пенсионного ценза до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028-му, пишет "Независимая газета".

Как следует из справки на обновленном сайте Социального фонда России, в 2022-м выходили на пенсию женщины, рожденные во втором полугодии 1965-го и достигшие 56,5 лет, а также мужчины, рожденные во втором полугодии 1960-го и достигшие 61,5 лет. А в 2023-м – пробел.

Следующий выход новых пенсионеров запланирован на 2024-й: это будут женщины 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчины 1961 года рождения (в 63 года). Еще две такие паузы запланированы на 2025 и 2027 годы.

Тем самым российская пенсионная система по факту пытается сэкономить на пенсионерах дважды, пишет "НГ". Во-первых, откладывая для граждан сроки назначения им пенсий и вынуждая работать все дольше. А во-вторых, наказывая рублем тех пожилых, которые уже вышли на пенсию, но при этом как раз продолжили работать. "Казалось бы, свой вклад в ВВП они уже вносят, с их заработков идут отчисления, но им отказано в полноценной индексации пенсий до тех пор, пока они официально не уволятся . И это, кстати, уже приводит к определенным парадоксам", - указывает издание.

Например, судя по данным опросов, которые привел на прошлой неделе Институт Гайдара, 28% промышленных предприятийиспытывают дефицит работников. Это одно из самых высоких значений за последние почти 30 лет. Кроме того, по данным Института Гайдара, в минувшем году две трети российских предприятий лишались кадров по некогда "формальным причинам (призыв в армию, суд, смерть)". И одновременно с этим около 60% предприятий заявляли об оттоке пенсионеров, причем увольнения пенсионеров происходили вовсе не по решению администрации .

"То есть, - пишет "НГ", - парадокс в том, что, с одной стороны, россиян стимулируют дольше работать, но тех, кто продолжает работать, уже будучи пенсионером, наоборот, выталкивают с рынка труда.

Проблема, однако, еще сложнее. Состоит она в том, что ни в России, ни в других странах повышение пенсионного возраста в любом случае уже давно не панацея для экономики, отмечает "НГ"