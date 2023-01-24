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24 января 2023 года 09:28

Российский IT-бизнес усиливает присутствие в Индии

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DPA\ТАСС
DPA\ТАСС
24 января. FINMARKET.RU - Российский IT-бизнес начал приобретать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа, пишет "Коммерсант".

Российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs (принадлежит МТС) выкупил у структуры оператора НИС ГЛОНАСС их индийскую NIS Glonass Private Limited, которая была зарегистрирована в Мумбае в 2011 году. В Индии компания занималась системами мониторинга и управления городского транспорта. Сумма сделки не раскрывается. Реструктуризация необходима VisionLabs, чтобы претендовать на доступ к госконтрактам в стране, объяснили "Коммерсанту" в компании.

Индия стала одним из крупнейших новых рынков для экспорта IT-решений из РФ после введения санкций в 2022 году, по оценке Центра стратегических разработок. По оценке Gartner, общие затраты на IT в Индии за 2022 год выросли на 1,9% по сравнению с 2021 годом, до $109,6 млрд. Самым быстрорастущим сегментом стало ПО, прирост год к году составил 12,3%, до $12,6 млрд. Из российских IT-компаний там уже присутствуют, в частности, "Геоскан", "Квантовые коммуникации", "Скаут", ассоциация технологических компаний ИТЭРА и др.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  Индия,  IT-бизнес

 
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