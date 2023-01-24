Россияне стали покупать меньше продуктов

24 января. FINMARKET.RU - Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров,продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021 годом максимум на 5%. Отрицательную динамику бизнес наблюдал в основном в гипермаркетах и супермаркетах, а в дискаунтерах и "магазинах у дома" натуральные продажи выросли примерно на 2-3% по сравнению с прошлым годом. Об этом "Известиям" рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"Наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков - их продажи в среднем по году сократились почти на 10%, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов, - пояснил он. - Заметный рост был в категории "ЗОЖ-товаров": фруктов, овощей, диетических круп, а также пива. В этом году мы ожидаем восстановления позитивной динамики натуральных продаж в первую очередь за счет тех же форматов, которые показали рост в 2022 году, а также за счет развития продаж в онлайн-сегменте торговых сетей".

В Росстате "Известиям" уточнили, что фиксируют данные о сопоставимых ценах в торговле - это позволяет оценить обороты в денежном эквиваленте. Так, к примеру, с апреля оборот снизился более чем на 5% к аналогичному периоду 2021 года. Максимальное падение было в октябре - на 4,5%. В целом в январе-ноябре продажи уменьшились чуть более чем на 1%.

"Мы предполагаем, что падение физического оборота продовольственных товаров произошло из-за сокращения потребления дорогих продуктов, люди переходят к более экономному потреблению, - подчеркнула в разговоре с "Известиями" глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова. - Так, ВЦИОМ в ноябре прошлого года привел данные, согласно которым 35% россиян согласны с утверждением, что им пришлось сокращать траты напитания".

В дистанционной торговле тенденция другая, объяснил изданию президент АКОРТ Артем Соколов. Он подчеркнул, что с 2020 года в категории "продукты питания" в онлайн-ритейле идет стабильный рост. Эта тенденция касается и 2022 года.