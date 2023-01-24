Контрольно-кассовую технику в этом году будут проверять

24 января. FINMARKET.RU - Контрольно-кассовую технику (ККТ) в этом году будут проверять, аштрафовать за нарушения, несмотря на мораторий на. Об этом рассказали "Российской газете" эксперты. В Минэкономразвития подтвердили, что мораторий не освобождает предпринимателей от необходимости соблюдать правила.

"В рамках контроля требования по применению ККТ проверки допускаются по согласованию с органами прокуратуры по решению руководителя или замруководителя ФНС России. Также проверки могут быть проведены по требованию прокурора или по поручению правительства в отношении конкретных лиц", - пояснили "РГ" в Минэкономразвития.

Мораторий на проверки ККТ на 2023 год был продлен по поручению президента в конце 2022 года. Однако еще с марта прошлого года контрольные органы начали проводить профилактические визиты на предприятия, и за это время вынесли более 10 тысяч предостережений о недопустимости нарушений.

По данным ФНС, в России зарегистрировано более 3,64 млн единиц ККТ, которую применяют более 1,77 млн пользователей. По результатам проверки нарушителя ожидают санкции. Недобросовестный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности. Но основная цель проверок - обучение и получение обратной связи от налогоплательщиков.

По словам председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александра Демина, мораторий на проверки использования ККТ, безусловно, облегчает жизнь тем предпринимателям. Но повышенный контроль за некоторыми отдельно взятыми сферами необходим. "Прежде всего надо понимать, что существуют проверки тех сфер, от которых напрямую зависят жизни людей, которыми занимается МЧС или Роспотребнадзор, а есть проверки финансового сектора, когда предпринимателей обязывают сдавать финотчетность чаще, чем это реально необходимо", - отметил он.

По словам эксперта по финансово-правовой безопасности бизнеса "ОПОРы России" Сергея Елина, проверки контрольно-кассовой техники происходят в основном в сфере розничных продаж, где производятся наличные расчеты и применяется соответствующая техника.