Власти оценят внедрение искусственного интеллекта в госорганах

24 января. FINMARKET.RU - Российские ведомства с 2023 г. будут отчитываться перед правительством о внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из дорожной карты "Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" на период до 2030 г.", которую правительство утвердило в конце декабря 2022 г. "Ведомости" ознакомились с копией документа. На проверку ИИ-зрелости ведомств правительство выделит 45 млн руб. до конца 2024 г.

В 2022 г. РАНХиГС, ответственная за сбор и замеры индекса ИИ-зрелости, провела оценку 63 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), рассказал начальник отдела реализации проектов по цифровой трансформации госуправления и индекса ИИ-зрелости Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Максим Катков. Подробностей о том, какие ведомства оценивались и каковы результаты, он не привел, упомянув лишь то, что по результатам ведомствам присваивалось четыре уровня зрелости: начальный, базовый, прогрессивный и лидерский.

В 2022 г. лидерский уровень был присвоен только Роструду, сказал "Ведомостям" представитель Минэкономразвития. Прогрессивного уровня достигли ФНС, ФТС и Росгвардия, 28 ФОИВов получили базовый уровень, а начальный - 28 ведомств и три государственных внебюджетных фонда, добавил он.

Центр РАНХиГС разработал методику расчета индекса ИИ-зрелости госорганов в 2022 г. в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", утвержденного правкомиссией в августе 2020 г. По словам Каткова, в ближайшие месяцы методика оценки будет совершенствоваться.