Бизнесу из дружественных стран упростят доступ на рынок РФ

24 января. FINMARKET.RU - Власти планируют упроситьинвесторов и компаний из дружественных стран на российский фондовый. Это зафиксировано в утвержденной правительством стратегии развития финрынка, рассчитанной до 2030 года, пишут "Известия" . Там указано: даже на фоне санкционных ограничений необходимо создать стимулы для вложений нерезидентов в российские инструменты. Требуется улучшить налоговые условия для зарубежных инвесторов в том числе в сфере удаленной идентификации, сказано в документе. Также планируется развивать выпуск ценных бумаг компаниями из дружественных стран на российском рынке.

Стратегия разрабатывалась совместно с ЦБ, там поддерживают эти инициативы, сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России. Детали их реализации будут дополнительно прорабатываться с профессиональным сообществом, уточнили в регуляторе. Ранее о необходимости сделать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на биржевой рынок РФ максимально простым заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. Он говорил об этом на Московском финансовом форуме в сентябре 2022 года.

В Мосбирже поддержали перечисленные предложения. Удаленная идентификация иностранных инвесторов будет способствовать притоку новых клиентов на российский рынок, уверен управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти платформы Владимир Гусаков. Он отметил: законодательство уже позволяет зарубежным компаниям привлекать капитал на российском рынке, однако важно создавать дополнительные стимулы, в том числе налоговые, для эмитентов из дружественных стран. Это повысит привлекательность отечественного финансового рынка в целом и создаст новые возможности для вложений российским инвесторам, подчеркнул представитель Мосбиржи.

Кроме того, важным шагом будет открытие прямого доступа для банков и брокеров из дружественных государств на российский биржевой валютный рынок, а также рынок производных фининструментов, сообщил Гусаков. Такой законопроект был принят в первом чтении в декабре 2022 года. Это нововведение поможет проведению расчетов в национальных валютах, считает он.

Крупные брокеры также поддержали планы регулятора и кабмина. Игроки отметили: основной плюс - в повышении ликвидности, а наиболее привлекательным рынок РФ будет для инвесторов из Азии и Ближнего Востока.