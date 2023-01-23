Арендное жилье может подорожать к весне на 15%

23 января. FINMARKET.RU - Цены на арендноев России к весне могут подняться до 15%. За последний месяц они уже выросли до 6% в некоторых городах, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости. Это происходит из-за сокращения объема предложения после заметного роста осенью 2022 года. Так, квартиры, которые тогда пополнили арендный фонд, снова выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты, которые брали в расчете на реализацию старого жилья. Кроме того, некоторые уехавшие в страны СНГ граждане возвращаются из-за ужесточения режима безвизового пребывания там.

За последний месяц в России снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8–10%, рассказал "Известиям" ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. Заметнее всего показатель уменьшился в Москве и Санкт-Петербурге — на 15–20%.

По данным госкомпании "Дом.РФ", в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в стране сократилось на 10% после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18%. В результате цены на съемные квартиры начали стабилизироваться после заметного снижения.

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, цены предложения (но не реальные ставки) выросли в эконом-сегменте арендного жилья. В сегментах бизнес- и премиум-класса этот показатель не увеличивается, подчеркнул эксперт.

Рынок аренды быстро восстанавливается, подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Например, в Москве нет дефицита арендаторов и сейчас идет обновление персонала во многих организациях — на хорошие зарплаты приезжают новые специалисты. Поэтому спрос на съемное жилье есть и нас ждет рост ставок, считает эксперт.

По мнению Константина Апрелева, спрос на съемное жилье в стране будет увеличиваться, но к существенному росту стоимости это не приведет до августа. В том числе потому, что доходы населения не поднимаются, пояснил он.

Если не произойдут глобальные потрясения, вряд ли стоит ждать существенных изменений на арендном рынке, солидарна управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова. Во многом ситуация будет зависеть от рынка труда, то есть от спроса на съемные квартиры. Но такого рывка, как в середине 2021-го, в компании не ожидают, добавила она.