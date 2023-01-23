Механизм "постоянных" кредитных каникул заработает в марте

23 января. FINMARKET.RU - Механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта этого года, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект уже рассмотрен в первом чтении. Крайний срок его принятия - февраль. Если это произойдет, поправки вступят в силу в марте.

Принятие нововведений даст клиентам банков возможность оформить кредитныепо потребзаймам до полугода при условии снижения их доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячным заработком за прошлый год. Правда, такую отсрочку заемщик может получить лишь единожды за время действия кредитного договора. Кроме того, сумма займа должна соответствовать лимиту в 450 тыс. - 1,6 млн рублей (до тех пор, пока правительство не установит других значений).

При этом кредитные каникулы не предполагают прощения долга гражданина, а лишь переносят сроки внесения им платежей без каких-либо штрафов и пеней. Однако за это время на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов банков, говорится в проекте документа.

Центробанк выступил с предложением сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим и распространить его на все потребительские кредиты и займы, опираясь на предыдущий опыт его применения, рассказали в регуляторе "Известиям".

Очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы или иных сложных жизненных ситуаций, подчеркнули в ЦБ.

Кредитные каникулы - эффективный инструмент поддержки граждан, попавших в трудную ситуацию, согласен зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его оценкам, сейчас количество граждан с просроченной задолженностью перед банками варьируется в пределах 8-10 млн, то есть с трудностями фактически сталкивается каждый четвертый-пятый заемщик, что сопоставимо с пандемийными показателями. Как считает Мехтиев, при отсутствии стрессов количество тех, кто воспользуется мерой, будет несущественным в объеме рынка.

По мнению замглавы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Евгении Лазаревой, кредитные каникулы в целом оздоравливают рынок и дисциплинируют потребителя.